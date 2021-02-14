Arap ülkelerinin yüz karası BAE'den bir İsrail adımı daha
Arap ülkelerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği terör ve işgal devleti İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.
Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Eylül 2020'de ilişkilerini normalleştirdiği terör ve işgal devleti İsrail'e ilk defa büyükelçi atadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend el-Uteybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Muhammed Mahmud al Haca'nın BAE'nin İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Uteybe, açıklamasıyla birlikte atamanın yapıldığı törene ilişkin de bir fotoğraf paylaştı.
İşgalci İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.
Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin işgalci İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.
Terörist İsrail, ilişkilerin normalleşmesinden sonra BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.