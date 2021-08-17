Arap ülkelerinden Taliban kararı

Bahreyn Afganistan krizi hakkında Körfez ülkeleriyle koordine halinde çalışıyor. Kuveyt Afganistan'daki olaylar sebebiyle vatandaşlarını uyardı. BAE Afganistan’a olan uçuşlarını askıya aldı.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Riyad yönetiminin, Afganistan’daki güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oradaki durumun bir an önce istikrara kavuşmasını umduğunu ifade etti.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin “Taliban hareketinin ve tüm tarafların güvenliği, istikrarı, canları ve malları korumak için çalışacağını umduğunu belirterek, aynı zamanda kardeş Afganistan halkına ve onların kendi kararları olan seçimlerine desteğini teyit ettiğini” ekledi.

Suudi Arabistan, Afganistan’daki istikrarsızlık ve mevcut koşullar arasında pazar günü tahliye edilen “diplomatik misyon görevlilerinin” anavatanlarına geldiklerini doğruladı.

Suudi Arabistan’ın Afganistan’ı önemsediği ve ülkeyle yakından ilgilendiği görülüyor. Nitekim, geçen haziran ayında taraflar arasındaki uzlaşmayı güçlendirmek ve ülkede barışın temellerini atmak için Suudi Arabistan, Afganistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkilileri ve akademisyenleri bir araya getiren “Afganistan’da Barış Bildirgesi” konferansına öncülük etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, Taliban hareketinin Kabil’e girmesi ve Devlet Başkanı Eşref Gani’nin yurtdışına kaçmasının ardından, Riyad’ın Afganistan’daki güncel olaylara yönelik ilk tepkisini temsil ediyor.

Öte yandan Bahreyn hükümetinin medya ofisinin twitter üzerinden yaptığı dünkü açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi’nin dönem başkanı olan Suudi Arabistan’ın, Afganistan’daki durum hakkında diğer Körfez Arap ülkeleriyle istişarelerde bulunacağını duyurdu.

Büro, “Bakanlar Kurulu, Bahreyn’in mevcut İşbirliği Konseyi oturumu çerçevesinde Dışişleri Bakanı’nı Afganistan’daki gelişmelerle ilgili meseleleri Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle beraber koordine etmek ve bu meseleleri istişare etmek üzere görevlendirdi.” dedi.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki BAE yetkilileri, “mevcut olaylar nedeniyle” Afganistan havaalanlarına uçuşları askıya alma kararı aldı.

BAE Sivil Havacılık Genel Otoritesi’nin yaptığı açıklamada, “sivil havacılığın güvenliğini ve emniyetini ilk öncelik olarak gördükleri için bu önlemin alındığını” söyledi.

Buna karşılık Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, tüm Afgan taraflarını kan dökülmesini önlemek, sivillere tam koruma sağlamak ve mahsur kalan diplomatların ve yabancı uyrukluların güvenli çıkışını sağlamak için sağduyulu olmaya çağırdı.

Bakanlık yaptığı basın açıklamasında, Afganistan Cumhuriyeti’ndeki mevcut durum ve gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ve olaylarla ilgili endişe duyduklarını söyledi.

Bakanlık, Afganistan’ın güvenlik ve istikrarını ve sıcak kanlı halkının hak ve kazanımlarını korumak için herkesin birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

Kuveyt, geçen pazar günü vatandaşlarını ülkedeki mevcut güvenlik koşulları nedeniyle şu anda Afganistan’ı ziyaret etmemeleri konusunda uyarmış, orada bulunanları da derhal ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.