  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:18:51 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 9, Kuveyt'te 4, Filistin ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs sebebiyle 9 kişi daha vefat etti, ülkede 349 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, 751'e ulaşırken, vaka sayısı 87 bin 939, iyileşen hasta sayısı ise 83 bin 115 oldu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 838 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 552'ye, vaka sayısının da 92 bin 82'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 222'ye ulaştığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 696 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bu verilerle Filistin topraklarında toplam can kaybı 217'ye, vaka sayısı 36 bin 214'e, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 993'e ulaşmış oldu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 883 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 393'e vaka sayısının 75 bin 981'e, iyileşen sayısının 67 bin 359'a ulaştığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı
Siyaset

Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını yazdı...
Hindistan-Çin arasındaki buzları '13 sığır' eritti
Dünya

Hindistan-Çin arasındaki buzları '13 sığır' eritti

Çin'den Hindistan sınırına geçen 13 sığır, Hint askerleri tarafından Çin'e teslim edilince, Çin yönetimi Hint ordusuna teşekkürlerini sundu...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı