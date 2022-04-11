  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arap ülkeleri yasaklamıştı: 3 yaşındaki kız Kinder kurbanı! Çikolatayı yedikten sonra hayatını kaybetti
Dünya

Arap ülkeleri yasaklamıştı: 3 yaşındaki kız Kinder kurbanı! Çikolatayı yedikten sonra hayatını kaybetti

Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan Belçika, Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapatmıştı. Son olarak ise İngiltere'de yaşayan Brooklyn-Mai adlı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun Kinder yumurta yedikten sonra hayatını kaybetmesi gündeme bomba gibi düştü. Acılı anne, kızının fotoğraflarını paylaşarak hayata nasıl gözlerini yumduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 17:57:00 -
Arap ülkeleri yasaklamıştı: 3 yaşındaki kız Kinder kurbanı! Çikolatayı yedikten sonra hayatını kaybetti

İngiltere'de birçok kişide salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar geri çağırılmıştı. Çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) ise ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapatmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tüm bu gelişmeler endişeyle takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisine neden oldu. İddiaya göre Charlotte Wingfield adlı bir kadının 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kızı Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra fenalaştı. Minik kız tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doktorlar Salmonelladan Öldüğünü Doğruladı

Acılı annenin gözyaşları kızını kaybettiğinden beri dinmedi. Anne Charlotte, yaşadıklarını su sözlerle anlattı: “Kızımı kreşten aldığımda çok kötüydü. Bir şeylerin ters gittiğini anlayarak onu doktora götürdüm. Ateşi 39’un üzerine çıktı. Çok cansız ve hareketsizdi. Bir enfeksiyon kaptığını düşünerek onu doktora götürmüştüm. Ancak doktorlar yediği Kinder çikolatasından salmonella kapmış olabileceğini doğruladı. Maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor.”

Kızının Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra salmonella kaparak öldüğünü iddia eden anne, yaşadıklarını Facebook üzerinden de paylaştı. Acılı annenin gönderisi onlarca kez paylaşıldı ve birçok yorum aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay