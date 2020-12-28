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Dünya Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması
Dünya

Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Libya'da darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin tarafında duran Arap Parlamentosu'ndan Türkiye ile ilgili skandal bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:12:00 -
Arap Parlamentosu'ndan Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaret, darbeci Hafter destekçisi Arap Parlamentosu'nu rahatsız etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil bin Abdurrahman el-Usumi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’ya gerçekleştirdiği son ziyarette yaptığı açıklamaları ‘tehdit’ olarak nitelendirerek skandal bir açıklama yaptı.

Rusya, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Libya'ya yönelik müdahalesini görmeyerek yanlı bir tutum sergileyen Usumi, Türkiye'ye asılsız suçlamalarda bulunarak, “Türk Milli Savunma Bakanı’nın ziyareti, Libya devletinin egemenliği ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olmakla beraber, Libya’ya silah tedariki, paralı asker ve yabancı unsurların gönderilmesi yasağına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının da açık bir ihlalidir” dedi. 

 

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