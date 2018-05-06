'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi

Bölgede özellikle Şanlıurfa çevresinde rağbet gören ve "Arap koyunu" olarak da adlandırılan ivesi cinsi koyunlar, kentteki birçok besici tarafından yetiştiriliyor.

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen koyunlardan besicisinin bilinçsiz uygulamaları nedeniyle istenilen verim elde edilemeyince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde "İvesi Koyununun Halk Elinde Islahı Projesi" geliştirildi.

SÜT VE ET KAPASİTESİ ARTIRILDI

Yaklaşık 10 yıldır yürütülen ve 18 bin ivesi koyun üzerinde uygulanan çalışmayla hayvanların süt ve et kapasitesi artırıldı.

Bugüne kadar 84 besicinin yararlandığı ve ciddi desteklerin ödendiği proje sayesinde hayvancılığa ilgi artarken, üreticiler damızlık özelliği yüksek koyunlar sayesinde daha iyi gelir elde etmeye başladı.