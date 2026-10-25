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Dünya Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA imha edildi
Dünya

Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA imha edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Arap Koalisyonu: Riyad bölgesinde bir İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın bulunduğu bölgede bir İHA’ya müdahale edildiğini açıkladı. Maliki, X hesabından yaptığı paylaşımda hava aracının engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiği ve imha edildiğini belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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