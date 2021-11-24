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Dünya Arap koalisyonu: Husilerin Sana'daki gizli noktalarını vurduk
Dünya

Arap koalisyonu: Husilerin Sana'daki gizli noktalarını vurduk

Yemen'de hükümetin yanında yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, İran tarafından desteklenen Husilerin kontrolündeki Sana'da insansız hava araçlarına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü gizli noktaları hedef aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 07:56:00 -
Arap koalisyonu: Husilerin Sana'daki gizli noktalarını vurduk

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sana'daki meşru askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlenmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli ve yeni kurulmakta olan bir binayı hedef almıştır." ifadeleri yer aldı.

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, saldırıyı "Suudi Amerikan saldırı uçakları Sana'ya bağlı Muin Nahiyesi el-Anab semtinde bir eve iki hücum gerçekleştirdi." şeklinde duyurdu. Habere göre, saldırılardan birinde Yetim Hastanesi'ne bağlı inşaat halinde bir bina hedef alındı.

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