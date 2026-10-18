Arap Koalisyonu: Hamis Muşayt’a yönelen iki Husi füzesi etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt’ı hedef alan iki balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı. Duyuru öncesinde Riyad, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sistemi devreye alınmıştı.

Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt’a fırlatılan iki balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki, savunma sistemlerinin füzeleri Hamis Muşayt semalarında tespit ederek imha ettiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.