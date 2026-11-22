Arap Koalisyonu açıklama yaptı! Suudi Arabistan’ın batısında füze alarmı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin ülkenin batısına fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Mekke bölgesinde de erken uyarı sistemi devreye alındı.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin batı bölgesini balistik füzeyle hedef aldığını belirtti. Maliki, füzenin engellenerek imha edildiğini bildirdi.
MEKKE BÖLGESİNDE UYARI VERİLDİ
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, koalisyonun açıklamasından kısa süre önce Mekke bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurmuştu. Müdürlük, uyarının nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
YEMEN’DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Husilerin 2014’te başkent Sana’nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşen Yemen krizinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015’ten bu yana uluslararası alanda tanınan hükümeti destekliyor. Ülkede yeniden yoğunlaşan çatışmalarla birlikte Suudi Arabistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları da gündeme geliyor.