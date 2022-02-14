  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arap koalisyon güçlerinden dikkat çeken kritik çağrı: Hükümet binalarını derhal boşaltın!
Dünya

Arap koalisyon güçlerinden dikkat çeken kritik çağrı: Hükümet binalarını derhal boşaltın!

Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri, Husilerin Sana'da bulunan hükümet ve bakanlık binalarını saldırı operasyonları için kullandığını belirterek bu binaların boşaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 08:39:00 -
Arap koalisyon güçlerinden dikkat çeken kritik çağrı: Hükümet binalarını derhal boşaltın!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon çağrısında Husilerin Sana'da bulunan hükümet ve bakanlık binalarını saldırı operasyonları için kullandığı vurgulandı, söz konusu binalardaki sivillerin derhal bulundukları yerlerden ayrılmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'ndaki sivilleri hedef alan saldırıyla ilişkili olan Sana'daki merkezin bombalanacağı kaydedildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay