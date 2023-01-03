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Dünya Arap-İsrail normalleşmesinin 'kaymağını'...
Dünya

Arap-İsrail normalleşmesinin 'kaymağını'...

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İbrahim Anlaşmaları kapsamında ticaret hacminin devasa bir boyuta doğru ilerlediğini kaydederken birçok ülkenin daha anlaşmalara katılabileceğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:21:00 -
Arap-İsrail normalleşmesinin 'kaymağını'...

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, kendileriyle normalleşen Arap ülkeleriyle ticaret hacminin 2022'de yaklaşık olarak 3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Eli Cohen, İbrahim Anlaşmaları'nın imzacıları olan ülkelerle 2022 yılında yakanılan ivme hakkında konuştu.

İsrail'le normalleşen Arap ülkeleriyle 2022'deki ticaret hacminin 2,8 milyar doları aştığını söyleyen Cohen, İbrahim Anlaşmaları doğrultusunda Orta Doğu'daki havanın çarpıcı bir şekilde değiştiğine dikkati çekti.

Cohen, Arap ülkelerinin üst düzey temsilcileriyle mart ayında bir zirve yapılacağını belirtirken söz konusu zirveye katılacak dışişleri bakanlıkları yetkililerinin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler gerçekleştirmesi üzerinde çalışıldığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen "İbrahim Anlaşmaları'nın imzacı ülkelere sağladığı çok geniş katkılar göz önüne alınırsa, anlaşmaları başka ülkelere aralamak bir 'acaba' değil, 'ne zaman' sorusudur." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da gelecek hafta BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildiriliyordu.

İbrahim Anlaşmaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirmişti.

Son olarak Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme sürecine gireceği bildiriliyordu.

Eli Cohen kimdir?

Eski Netanyahu hükümetinde İstihbarat Bakanı olan 50 yaşındaki Eli Cohen, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesinin "mimarı" olarak tanımlanıyor.

Cohen, İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas gibi ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Likud Partisi üyesi olan Cohen'in Dışişleri Bakanı olarak Suudi Arabistan'la normalleşme girişimlerine öncülük etmesi bekleniyor.

Cohen, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine girilmesi için girişimlerde bulunduğu bir dönemde Dışişleri Bakanı görevini üstlenecek.

Kaynak: Mepa News

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