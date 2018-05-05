Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arap iş adamlarının gözdesi: Karadeniz

Karadeniz'de son yıllarda yürütülen tanıtım faaliyetlerinin ardından turist sayısında artış yaşanırken Körfez ülkelerinden gelen iş adamlarının bölgeye yatırım yapmak için girişimleri de sürüyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:57
Arap iş adamlarının gözdesi: Karadeniz

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, Türkiye'de son yıllarda artan turist hareketliliğinden Karadeniz Bölgesi'nin de fazlasıyla pay aldığını söyledi.

Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Arapça konuşulan tüm ülkelerden gelen turistlerin özellikle Trabzon'da yoğunluk kazandığını ifade eden Göksu, "Trabzon'un tercih edilmesinin başında burada deniz ve ormanın olması geliyor." dedi.

Yeşil ve mavinin Körfez ülkelerinden gelen insanların tam da istediği bir ortam olduğunun altını çizen Göksu, "Bu insanlar buraya önce turist olarak geldiler, daha sonra evler aldılar, daha sonra da kendi yatırımlarını yaptılar. Halen de bu insanlar yatırım yapmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

"Trabzon'daki yoğunluğu çevre illere kaydıralım istiyoruz"

Göksu, Trabzon'daki insanların kendilerini güzel karşılamasından dolayı turistlerin iyi bir yaşam alanı bulduklarını vurgulayarak, "Fakat artık Trabzon bu turist ve yatırımcılardan oluşan yoğunluğu taşımaz hale geldi. Şimdi bizler de Başbakanlık Yatırım Ajansı, Türk Hava Yolları, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Trabzon'daki bu yoğunluğu çevre illerimize kaydıralım istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Çalışmaları kapsamında bölgeye Körfez ülkelerinden 130 turizm şirketi sahibi, gazeteci ve seçkin yatırımcı iş adamlarını bölgeye getirdiklerini aktaran Göksu, bu kişileri Karadeniz'deki iş adamları ile tanıştırma imkanı bulduklarını ifade etti.

Yatırımcı iş adamlarını özellikle bölgeye daha önce yatırım yapmamış olanlardan seçtiklerini vurgulayan Göksu, "Gelen yabancı iş adamları özellikle devlet büyüklerinin hoş karşılamalarından dolayı son derece memnunlar. İnşallah inanıyoruz ki bu görüşmeler sonrası bölgede yatırım hız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık, bal ve çay üzerine yatırım yapmak istiyorlar

Mustafa Göksu, bölgeye gelen yabancı iş adamlarının özellikle fındık, bal, balık ve çay üretimi noktasında yatırım yapmak istediklerini aktararak, "Biz de bu yönde çalışma yürüterek bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri ve ürünlerimizi dünyaya tanıtabilecek tüccarları buraya getirdik. Şu ana kadar da çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah bu çalışmanın sonucunda başta Karadeniz olmak üzere ülkemize büyük yatırımlar gelecek." dedi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:57
  1. Trabzon
  2. Körfez ülkeleri
  3. turist
  4. Karadeniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak oğluyla bilek güreşi yaptı!
    1. Bakan Albayrak oğluyla bilek güreşi..
    2. Erdoğan'dan Muharrem İnce için ilk..
    3. "İyi kaleciydim, hiç gol yemezdim"
    4. İsrail’den S-300 çıkışı: Hoşumuza gitmez
    5. MHP'de FETÖ önlemi
    6. "Muharrem bey gel bakalım buraya"..
    7. Badou Ndiaye takımı Stoke City küme..
    8. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    9. Baş dönmesinin 5 nedeni
    10. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    11. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    12. Sivasspor'dan çok sert..
    13. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    14. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    15. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    16. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    17. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    18. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    19. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    20. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...