Arap iş adamlarından Ankara’ya ziyaret Arap Sanayici İş Adamları İthalatı, İhracatı Geliştirme Federasyonu (AFIED) temsilcileri, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Arap Sanayici İş Adamları İthalatı, İhracatı Geliştirme Federasyonu (AFIED) temsilcileri, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AFIED Genel Sekreteri Hesham Khedr, ilk olarakSanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti. Görüşmeye SANKON İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferudun Cevahiroğlu ev sahipliği yaptı. Görüşmede22 Arap devleti ile Türkiye arasında ekonomik işbirliği protokollerine başlandığı ifade edildi. Ayrıca ticari ilişkiler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

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