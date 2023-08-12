Arap düşmanlığının altında İslam düşmanlığı yatıyor! CHP'li belediyenin yaptığına bakın!

Kemalist-Türkçü-Kafatasçılar İslam'a olan nefretlerini Arap düşmanlığı ile gösteriyor. CHP’li ırkçı Bolu Belediyesi’nin işlettiği Masal Park Restoran, mekana gelen Bahreyn ve Suudi Arabistanlı 20 kişilik Müslüman turist kafilesine servis yapmadı. 'Turist kafilesi Arap değil de, Anadolu'yu işgal eden ve Türk Arap Kürt müslümanları katleden ingiliz askerlerinin torunları olsaydı, Arap turistlere yaptıkları muameleyi yapacaklar mıydı' sorusunun cevabı, bahsi geçen belediyenin ve çalışanlarının şeref namus karakter seviyesini de ele verecektir...

Bolu Belediyesi’nin şirketi olan Bolu Bel. A.Ş. tarafından işletilen Masal Park’ta Pazartesi günü çirkin bir olay yaşandı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan’dan Bolu’ya gelen 20 kişilik turist kafilesi Abant, Yedigöller ve Gölcük tabiat parklarını gezdikten sonra kent merkezinde turistlik gezi yaptılar. Turist kafilesi akşam saatlerinde Bolu Belediyesi’ne bağlı Masal Park’a giderek park içinde bulunan restoran da hem yemek yemek hem de çay içmek istediler.

ALDIKLARI CEVAPLA ŞOK OLDULAR

Rehber eşliğinde restoranda giren turist kafilesine çalışanlar tarafından, “Turistlere servis yapmıyoruz, rehber ve şoför ücreti dahilinde istediklerini yiyip içebilirler” cevabı üzerine büyük şok yaşadılar.

15 GÜN İÇİN TURİSTLİK GEZİYE GELDİLER

Ülkelerinden Türkiye’ye 15 günlük turistlik gezi için gelen Arap kafilesinin tercümanı böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu ifade ederek durumu Bolu Valiliğine bildirdi. Valilik yetkilileri işletmenin Bolu Belediyesi’ne ait olduğunu ifade edince, tercüman belediyeyi aradı.

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BELEDİYE’DEN ALDIĞI CEVAPLA ŞOK OLDU

Tercümanın iddiasına göre, bir belediye yetkilisi kendisine böyle bir kararın alındığını doğruladı.

ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ ANCAK…

Bolu Bel A.Ş Genel Müdürü Özgür Yıldız olayı duyar duymaz duruma müdahale etti ancak turistler parktan ve kentten ayrılma kararı aldılar.