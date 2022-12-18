Arap develeri sahnede: Suudi Arabistan'da deve festivali!

Suudi Arabistan'da, 7. Kral Abdulaziz Deve Festivali başladı. Festivale katılanlar bayraklar salladı, şarkılar söyledi ve dans ettiler. Etkinlik ülkede develerle sahipleri arasında bir iletişim aracı olarak görülüyor.

Suudi Arabistan’da bu yıl 7’incisi düzenlenen Kral Abdulaziz Deve Festivali’ne katılan develer, Arap develerinin eşsiz güzelliğini seyrederek hem eğlenmek hem de keyif almak için her gün festival alanına gelen büyük kalabalıktan özel bir karşılama keyfi yaşıyor.

Suudi Arabistan’ın ‘Arda’ dansı ve develerle sahipleri arasında bir iletişim aracı olan ‘hopal’, diğer yönlerin yanı sıra insanlar ve develer arasındaki karşılıklı sevginin derinliğini ve gücünü doğrulayan birçok hoş tezahür arasında. İnsanlarla develer arasındaki ilişkinin diğer tezahürlerinde ise, şarkılar ve karşılama şiirleri söylemek, Suudi Arabistan bayrağını sallamak, alkışlamak, başlarına takmış oldukları geleneksel kıyafeti çıkarıp atmak ve parmaklarıyla bir numarayı işaret etmek yer alıyor.

Develer seyir platformuna ulaşana kadar hayranları arabalar eşliğinde veya yürüyerek onlara eşlik ediyor. Tıpkı bir düğün alayı gibi. Hayranları ve jüri, katıldığı koşunun rengine ve türüne göre kazanan develeri değerlendirip seçmesi için platformda onları bekliyor.

Şarku’l Avsat’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Sahnede bulunan seyirciler selamlaşma yürüyüşünü tamamlamaya başlayana kadar develer sahneye gelir gelmez jüri önünde sunuma başlıyor. Develeri cesaretlendirmek ve sahiplerine destek olmak için gelen develer danslarla karşılanıyor.

Aralık ayı başlarında başlayan ve gelecek yıl Ocak ortasına kadar devam edecek olan festival, deve severlerin ve Çöl halkının geniş katılımına ve çok büyük ilgisine tanık oluyor.

Festivalin, uluslararası, Arap ve Körfez katılımcılarıyla etkinlikleri er-Ramhiya köyünde (başkent Riyad'ın 130 kilometre kuzeyinde) Deve Kulübü tarafından düzenleniyor. Katılımcı ve ödül sayısı bakımından dünyada türünün en büyüğü olan festival birçok rekora imza atıyor.