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Gündem Arap coğrafyasıyla olumlu gelişmeler trollerin hedefinde
Gündem

Arap coğrafyasıyla olumlu gelişmeler trollerin hedefinde

Türkiye’nin İslam dünyasıyla olan ilişkilerini üst seviyeye çıkarma çabaları, Batı’nın içimizdeki espiyonaj elemanları tarafından sabote ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:07:00 -
Arap coğrafyasıyla olumlu gelişmeler trollerin hedefinde

 Haber Merkezi 

Son olarak Suudi Arabistan ile diplomatik temasların yoğunlaştığı bir süreçte, Suudi yönetiminin Türk okullarının kapattığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Akit’in elde etiği bilgilere göre, söz konusu okulların teknik gerekçelerle 20 Haziran tarihinde kapandığı, Suudi Arabistan’daki 26 okulumuzun eğitimine ara vermeden devam ettiği belirlendi. Türkiye’nin hayrına tek bir dikili ağacı olmayan CHP yönetiminin ve mütareke medyasının, Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak üzere İslam dünyasıyla geliştirdiği diplomatik ilişkileri baltalamak için yaydıkları bilgi kirliliğini Akit deşifre ediyor.

Asparagas haberler

Suudi yönetiminin Türk okullarının kapısına kilit vurduğu yönünde, kamuoyunu yönlendirici nitelikteki haberler bağlamından koparılarak servis ediliyor. Suudi yönetiminin kapattığı iddia edilen okullar teknik gerekçelerle geçtiğimiz haziran ayında eğitimine ara veriyor. Bütün bu gerçeklere rağmen, ihanet medyası, sanki okullar yeni ve keyfi gerekçelerle kapatılmış gibi bir hava estirerek, geliştirilmek istenen ilişkileri toplumsal bazda germe gayreti güdüyor.

Akit’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey bürokratlarından aldığı bilgiye göre Suudi Arabistan’da 8 şehirde 34 eğitim kurumumuz bulunuyor. Bunlarda 26’sı sorunsuz bir şekilde eğitimine devam ediyor. Riyad, Ebha, Tebuk, Cidde, Taif v Dammam şehirlerindeki okullarımız ara vermeksizin faaliyetlerini sürdürüyor. Mekke ve Medine şehirlerindeki okullar ise kapalı durumda olmasına rağmen yeniden açılması için girişimler devam ediyor. Okulların yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız eşgüdümlü çalışmalar yürütüyor.


Yeni Akit Gazetesi
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