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Dünya Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı
Dünya

Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı

Arap Birliği, işgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil ettiğini" bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 18:30:00 -
Arap Birliğinden tepki! 'Harekete geçin' çağrısı

Arap Birliği, işgal altındaki Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil ettiğini" vurguladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir yakınlarındaki mahalleler başta olmak üzere Filistin'in başkenti Kudüs'ü Yahudileştirme planları çerçevesinde yirmiden fazla evin zorla boşaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

"Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılması, tüm yönleriyle suç teşkil ediyor." denilen açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilerin en temel haklarını ihlal eden bu uygulamaları ve işgal altındaki topraklarda ırksal ayrımcılık sistemini önlemek için harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Yahudileştirme, yerleşim ve tehcir politikalarının tırmanmasının, Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki pozisyonu öngörülemez bir hale getirebileceği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumu durum daha da tırmanmadan önce Şeyh Cerrah sakinlerinin zorla yerlerinden edilmelerini önlemek için terör devleti işgalci İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Ne olmuştu?

Senelerdir yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri terörist işgalci İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Mahkeme, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak işgalci İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İşgalci terörist İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" bugüne kadar süre tanımıştı.

Filistinli gence 'George Floyd' işkencesi

Ayrıca, Filistinliler, terörist İsrail yönetiminin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.

Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı.

Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine TOMA'dan tazyikli su sıktı.

"Nefes alamıyorum beni boğuyorsun"

Terörist İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alma şekli "George Floyd" olayını hatırlattı.

Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.

Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu.

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Yorumlar

Rai

Bu görüntü yasak degilmiydi ordaki vatandaşın izni alınıp mı kamera çekmiş.
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