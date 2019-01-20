Arap Birliği'nden Suriyelilere çağrı
Arap Birliği'nin Beyrut'ta düzenlenen ekonomi zirvesinde bir konuşma yapan dönem başkanı Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli mültecilerin dönmesi için çağrıda bulundu.20 Ocak 2019 Pazar 13:13
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dönem başkanlığını yaptığı Arap Birliği'nin Beyrut'taki zirvesinde konuştu.
Avn, Suriyeli mülteciler için ülkelerine dönüş çağrısı yaptı. Lübnanlı lider ayrıca, kalkınma ve yeniden inşa için bir Arap bankası kurulması önerisinde bulundu.
Avn, Arap Ekonomi Zirvesi sonuç bildirgesinde Suriyeli mültecilerle ilgili çözüm önerilerinin bulunacağını ifade etti.
Kaynak: Ajanslar
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