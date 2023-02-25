Arap Birliği'nden Filistin'i koruma çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, temsilciler düzeyinde yapılan acil toplantının ardından alınan kararı açıkladı. Zeki, karar taslağının Filistin’in talebi üzerine oluşturulduğunu ve oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

İsrail’in Nablus ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarına yönelik acımasız saldırısına karşı Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması talebi için uluslararası siyasi arenaya çağrı yapılan toplantıdaki kararda, “İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği yaygın suçların Arap Birliği tarafından temsilciler düzeyinde kınandığı” ifade edildi.

İsrail’in Filistinlilere karşı tek taraflı uygulamalarına değinilen kararda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) İsrail’in, tüm suçları ve hak ihlallerinin derhal durdurulması için acil, etkili ve ihtiyati kararlar istendi.

Kararda, Filistin halkının, işgale karşı her türlü mücadele şeklini uygulama hakkına sahip olduğu teyit edildi.

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