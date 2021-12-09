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Dünya Arap basını duyurdu: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor
Dünya

Arap basını duyurdu: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor

Türkiye'nin BAE ve Katar ile yeni anlaşmalara imza ataması sonrası El-Kuds gazetesinden çarpıcı bir analiz geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:53:00 -
Arap basını duyurdu: Türkiye bizi sömürmek değil korumak istiyor

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle yoğun temasını gündeme taşıyan Arap basını, 'Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor' yorumunda bulundu.

 

Arap basını, Türkiye'nin Körfez ve Arap coğrafyasıyla gerçekleştirdiği yakın iş birliğini gündeme taşıdı. El-Kuds gazetesinde "Türkiye ve Körfez: Yeni bir aşama" başlıklı bir analiz yazı yayınladı. Yazıda, Türkiye ve Körfez ülkeleri üzerinde yenilenme rüzgarlarının estiğinin açık bir biçimde görüldüğüne dikkat çekildi.

"Türkiye, bölgeye emperyal gözle bakmadı"

"Türkiye hiçbir zaman Körfez ülkelerine emperyal bir gözle bakmadı." denilerek, "Tersine, geçmişte ve günümüzde Körfez ülkelerine kardeş ve müttefik gözüyle bakmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Arap coğrafyasını korudular"

"Türkler, hiçbir zaman Arapları yönetme hedefine ulaşmaya çalışmadı." vurgusu yapılan yazıda "Arap coğrafyasını önce Portekiz ve İspanyollara, sonra da İngiliz ve Fransızlara karşı korumak için hareket etti. Bazı Arap ülkelerinin, 'Türkler Osmanlı'yı canlandırmak istiyor' iddiası doğru değil" hatırlatmasında bulunuldu.

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