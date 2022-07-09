Fenerbahçe yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin ismi son olarak Willian Arao ile anılmaya başladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Willian Arao için Flamengo ile 4 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı belirtildi. Haberde, ödeme planın netleşmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi. Peki, Arao kimdir?

Arao kim kaç yaşında? Willian Arao kim hangi takımlarda oynadı?

Tam ismi Willian Souza Arão da Silva olan futbolcu 12 Mart 1992'de Brezilya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2008'de Sao Paulo'da başlayan futbolcu 2011'de Corinthians ile profesyonel kariyerine başladı. Önlibero mevkiinde oynayan Arao sırasıyla Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goiariense ve Botofogo'da kiralık olarak forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2016'da ise ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo'ya imza attı.

Flamengo formasıyla 296 maça çıkan Arao 25 gol atıp 21 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu 1 maçta ise Brezilya Milli Takımı forması giydi.