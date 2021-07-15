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Gündem Aranan terörist Gülen darbe başarılı olsaydı…
Gündem

Aranan terörist Gülen darbe başarılı olsaydı…

15 Temmuz kanlı darbe girişimini planlayarak Türkiye’yi ele geçirmek isteyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, şimdi İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı listesinde, arananlar arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:30:00 -
Aranan terörist Gülen darbe başarılı olsaydı…

 Yeni Akit  Ankara 

15 Temmuz kanlı darbe girişimini planlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetimini ele geçirmek için düğmeye basan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen halkın karşısında mağlup olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, şimdi İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı listesinde, arananlar arasında yer alıyor.

Kanlı darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’ye “Lider” olarak dönmeyi hayal eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi bastırılınca ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’ndeki şatosunda beddua seanslarına devam ederken, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Kırmızı Listesi’nde, diğer terör örgütü mensuplarıyla birlikte boy gösteriyor. PKK, DEAY, MLKP, MKP, TİKKO, THKP/C, TKP-ML, FETÖ/PDY üyesi teröristler ile birlikte 10 milyon liraya kadar ödülle arananlar listesinde yer alan FETÖ elebaşı, Türkiye’nin yüzlerce klasörlük iade talebine rağmen ABD Pensilvanya’daki şatosunda ihanet dolu hayatını sürdürüyor.

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