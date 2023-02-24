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Yerel Aranan şahıs ölü bulundu
Yerel

Aranan şahıs ölü bulundu

İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan kişi yol kenarında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 15:44:00 -
Aranan şahıs ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Mahmutbey yolu İstoç istikametinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ölen kişinin Sultangazi Polis Merkezi Amirliğine yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan 22 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

H.K'nin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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