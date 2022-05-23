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Yerel Aranan şahıs kovalamaca sonucu enselendi
Yerel

Aranan şahıs kovalamaca sonucu enselendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 'alıkoymak' suçundan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:44:00 -
Aranan şahıs kovalamaca sonucu enselendi

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 12 yaşındaki kız çocuğu yeğenini alıkoymak suçundan aranan B.D.'nin aracını durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.D, olay yerinden kaçtı.

Polis, kaçan şahsın peşine düştü. 15 kilometre mesafede bulunan Karpuzlu Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.D., belinde bulunan silahı tarlaya attı.

B.D. yaya olarak devam eden kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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