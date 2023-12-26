  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 2024 sonuna kadar bu haktan yararlanacak

Erişim yasağı getirilen Ekşi Sözlük'ün tilkiliği ortaya çıktı!

İşte uygulamanız gereken 10 pratik yöntem! Akıllı cihazınızı böyle koruyun

Borsada hisseler çakılınca herkes kaçtı! Uzmanların 'dönün ve toplayın' dediği 10 hisse açıklandı

Gazze'yi destekleyen şehid ailelerine IŞİD'çi diyen sahtekar Fatih ne yüzle mehmetçik duyarı kasıyor?

İstanbul’da taksici ile müşteri arasında “beni almadın” kavgası kamerada: Trafikte ortalık birbirine girdi

Araç muayenelerine dev zam! İşte muayene ücretlerinde son durum

9 yaş ve altındaki araçlara talep fazla! Bu modeller değerlemede daha çok öne çıkıyor

O kadın terör sevici çıktı

İslam düşmanı akademisyen PKK yandaşı çıktı!
Yerel Aranan 7 kişi yakalandı
Yerel

Aranan 7 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:01:00 -
Aranan 7 kişi yakalandı

Kırıkkale'de aranan 7 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 788 şahsın GBT sorgulandı ve bin 352 aracında kontrolü yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 48 araca da cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza, 1.60 gram kubar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 20 gözaltı
Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 20 gözaltı

Yerel

Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 20 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı
İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da dev operasyon! Binlerce gözaltı

Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yerel

Sporda şiddet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23