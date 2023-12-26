Aranan 7 kişi yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 3 bin 788 şahsın GBT sorgulandı ve bin 352 aracında kontrolü yapıldı. Çevreye rahatsızlık veren 48 araca da cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza, 1.60 gram kubar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.