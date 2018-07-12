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Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede enselendi

Kuşadası ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis  cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kardeş, bir villanın sauna  kısmındaki gizli bölmede enselendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:33
Aranan 2 kardeş saunadaki gizli bölmede enselendi

Aydın'ın  Kuşadası ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli  suçlardan da aranan 2 kardeş, bir villanın sauna kısmındaki gizli bölmesinde yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,  haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 kardeşin,  Karaova Mahallesi'ndeki bir villada saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, villanın sauna  kısmında gizli bir bölme olduğunu tespit etti.

Gizli bölmeye giren polis ekipleri, "Kişiyi hürriyetinden yoksun  kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçları dahil 10  ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mehmet Ö  (28) ile "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama dahil 5 ayrı suçtan  aranan ve 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Musa Ö'yü (30)  yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:33
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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