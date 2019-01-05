Aramayı gören polis şoke oldu! Uzaydan acil durum telefonu

elişen teknolojiyle beraber uydular Dünya’nın çevresini sarmaya ve iletişim ağını yaygın hale getirmeye başladı. Şirketler küresel çapta kesintisiz internet ve telefon hizmeti için çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerde telefon ile yapılan en ilginç arama gerçekleşti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotların Dünya ile iletişime geçebilmesi için önce bir kod tuşlaması gerekiyor. Dış aramalar için önce 9’u ve sonra da uluslararası aramalar için 011 kodunu tuşlamaları gerekiyor. Ancak bir NASA astronotu 0’ı tuşlamayı unutarak 911 numarasını aradı. ABD’nin acil durum numarasına düşen bu çağrı bir anda paniğe yol açtı.

Hata nedeniyle oluştu

Aramanın uzaydan geldiğini gören polis merkezi, kısa bir süreyle şok yaşarken NASA yetkilileri için durum daha da endişe vericiydi. Konuyu öğrenmek için ISS ile bağlantıya geçen NASA yetkilisi, ufak bir hata nedeniyle oluşan durumu öğrenince derin bir nefes aldı. NASA konuyla ilgili olarak, ‘ilk defa uzaydan bir yanlış arama gerçekleştirildi. Aslında bu oldukça mümkün çünkü günümüzde sağlayıcılar o kadar yaygın ki uzaydan telefon görüşmeleri yapabilmek çok zor değil’ açıklamasını yaptı.