Araması olan 7 kişi yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.

Kent merkezinde yapılan çalışmada, ekipler, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden, M.E, A.A, A.Y. ve R.E, işlemlerin ardından ceza evine gönderildi. Diğerleri şüpheliler haklarında yapılan işlemin ardından salıverildi.

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