Aramalar acı bitti: Dağlık alanda cansız bedeni bulundu!
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Bingöl’de kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kişi, arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ortaçanak köyü kırsalındaki dağlık bölgede M.R.K.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sırasında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. M.R.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.