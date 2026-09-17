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Ekonomi Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama

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Merkez Bankası'ndan TL likidite yönetimine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır" açıklamasını yaptı.

TCMB açıklamasında haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı belirtildi. Karara göre TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.

TCMB'nin duyusuna göre finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite imkânları gözden geçirildi.

Bu çerçevede;

Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak.

TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.

TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.

Ayrıntılar gelecek...

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