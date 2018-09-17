THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Arama motoru Google'dan okulun ilk gününe özel doodle!

Google, Türkiye'nin önemli günlerini unutmayarak özel bir Doodle hazırlayıp arama motoru kısmında yer vermeye devam ediyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:31
Arama motoru Google'dan okulun ilk gününe özel doodle!

Bugün başlayacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öncesi öğrencilerin heyecanına ortak olarak okulun ilk günü Doodle'ı yayınladı...

2018-2019 Öğretim yılı bugün itibariyle başlıyor. Milyonlarca öğrenci sabahın ilk ışıklarında sıraları dolduracak. Bu güzel gün öncesi teknolji devi Google da, okulun ilk günü isimli özel bir Doodle yayınlayarak öğreniclerin heyecanlarına ortak oldu.

DOODLE NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoruGoogle'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

YENİ DÖNEM DERS SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi ders saatleri, e-okul sistemi üzerinden öğrencilere duyuruldu. Ders saatlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, e okula giriş yaparak bilgi edinebilir. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:31
  1. google
  2. google doodle
  3. google öğrenci
  4. google türkiye
  5. okul
  6. eğitim öğretim yılı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    1. Sanayi Bakanı'ndan Yatırımcıya Müjde!
    2. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    3. Alman ordusu oraya gözünü dikti! Üs..
    4. 5G için bir adım daha
    5. Almanya Savunma Bakanı Leyen oraya..
    6. Ani fiyat artışı tüketicinin ayağını..
    7. Dev projede bir rekor daha
    8. Emeklilikte sevindiren gelişme…..
    9. Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı..
    10. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak hamle
    11. Okullar açıldı… İstanbul trafiğindeki..
    12. İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    13. Manisa'da acı haber! Uzman çavuşların..
    14. İstanbul'da okul yoğunluğu başladı!
    15. Adıyaman'da mermer ocağında patlama: 3..
    16. Bitlis'te 8 köy ve 3 mezrada sokağa..
    17. Erdoğan'dan CHP'ye 'uçak' tepkisi
    18. İYİ Parti’de bir istifa daha
    19. Çalhanoğlu'nun parmağı kırıldı
    20. Şırnak'ın Gabar Dağı Alkemer..
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi