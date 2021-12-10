Aralıkta enflasyon ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar?

Aralık ayı enflasyonu hem memur hem de milyonlarca asgari ücretli çalışan için kritik ödeme sahip. Zira memur, emekli ve asgari ücret zammı için açıklanan enflasyon verileri dikkate alınmakta. Hal böyle olunca da TÜİK’in enflasyon rakamları pür dikkat takip edilmekte. Merkez Bankası aralık ayı enflasyona ilişkin kritik veriyi açıkladı. Peki aralık ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralıkta enflasyon artışı ne kadar?