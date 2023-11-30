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Ekonomi Aralık’ta doğalgaz fiyatları…
Ekonomi

Aralık’ta doğalgaz fiyatları…

Yeniakit Publisher
2023-11-30 12:41:00 -
Aralık’ta doğalgaz fiyatları…

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Aralık'tan itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarifeyle ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

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