Aralıklı oruç! Uzman isimden aralıklı oruç diyet listesi, lifli besinler: Bunları yapın, öyle faydaları var ki!

Aralıklı oruç nedir?

Gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesidir. Aralıklı oruç diyetini; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlayabiliriz.

DHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, Aralıklı oruç diyetinin günde sadece 2 öğünden oluşan beslenme şekli olduğunu belirterek, “Aralıklı oruçta 16 saat yemek yenilmez. Daha sonra öğün alınır ve ardından tekrar 8 saat aç kalınır. Aralıklı oruç diyeti kahvaltı ve akşam öğününden oluşur. Gün boyunca kalori alımını kısıtlayarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Vücudu bazı zamanlarda dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılmasını sağlar. Vücudun kendini daha kolay onarmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

Aralıklı oruç diyetinin 24 saat içerisinde sadece 2 öğünden oluşan beslenme şekli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır şunları belirtti:

“Aralıklı oruç diyetinde 16:8 modeli uygulanır. Yani 16 saat yemek yenilmez. Arından yemek yenilir ve sonra tekrar 8 saat aç kalınır. Diyet kahvaltı ve akşam öğününden oluşur. Aralıklı oruç bize ne yenilmesi gerektiğinden ziyade ne zaman yenilmesi gerektiğini söyler”

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Aralıklı oruç diyetinin faydalarına değinen Uzm. Dyt. Bahadır, “Aralıklı oruç gün boyunca kalori alımını kısıtlayarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Aralıklı oruç vücudu bazı zamanlarda dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılmasını sağlar. Vücudun kendini daha kolay onarmasını sağlar. Sindirim sistemi başta olmak üzere vücutta genel dinlenme sağlar. Vücudun yağ metabolizmasını dengeler. Kolesterol seviyelerini düşürmede etkisi olduğu çalışmalarda görülmüştür. Kilo koruma evresinde de tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

KAHVALTI İLE AKŞAM YEMEĞİ ARASINDA 8 SAAT BULUNMALI

Aralıklı oruç diyetinin nasıl yapılacağını açıklayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Diyette günün son yemeği ile bir sonraki günün ilk yemeği arasında uzun süre bırakılır. Aralıklı oruçta ilk öğünden yani kahvaltıdan sonra 8 saat yemek tüketilmez. Sadece sıvı tüketimi serbesttir. Akşam öğününden sonra yine sıvı tüketimi yapılabilir ama ertesi sabah öğününe kadar ek besin tüketilmez. Kahvaltı ile akşam yemekleri arasında 8 saat, son öğünümüz ile ertesi günün kahvaltısı arasında 16 saat bulunmalıdır. Bu kısımda zorlanan kişiler bir ara öğün eklemesi yapabilir” dedi.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Aralıklı oruç yapmaya herkesin uygun olmayabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bahadır, “Şeker hastalığı olanlar, hamilelik durumu olanlar ve emziren anneler, beden kitle indeksi çok düşük olan kişiler, tansiyon hastaları, yoğun spor yapanlar, mide problemleri olanlar, yeme bozukluğu olan kişilerin bu diyeti yapması uygun değildir” açıklamasında bulundu.

TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Aralıklı oruç diyetinde tüketilmesi gereken besinlerden bahseden Uzm. Dyt. Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

“Protein içeren et ve süt ürünleri, lifli besinler, baklagiller ve tahıllı besinlerin tüketimi serbesttir. Yüksek ve basit karbonhidratlar, şekerli besinler, yağ içeriği yüksek besinler, paketli gıdalar, işlenmiş besinler ve alkol bu diyette yer almaz. Kahvaltıda yulaf, peynir, yumurta, süt, şekersiz çay, yeşillikler, sebzeler ve tahıllı ekmekler tüketilebilir. Akşam öğününde bazı günler et ve et ürünleri bazı günler kuru baklagiller, bazı günler de sebze yemekleri tüketilebilir. Bunun yanı sıra unsuz çorbalar, bulgur pilavı ya da tahıllı makarnalar veya tahıllı ekmekler tüketilebilir. Salata ve yoğurt tüketimi serbesttir. Eğer ara öğün eklenilmek istenirse kuruyemişler ve meyveler, sade kahve ile beraber tüketilebilir. Öğünlerdeki porsiyon miktarı diyetisyen eşliğinde kişiye göre ayarlanmalıdır.”

UZMAN DİYETİSYEN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Aralıklı oruçta diyetisyen desteğinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Bahadır, şunları söyledi:

“Tüm diyet programlarında olduğu gibi aralıklı oruçta da diyetisyen desteği önemlidir. Öğünlerin saatlerinin ayarlanması ve bu saatlerde doğru ve dengeli besinin yeterli ve uygun miktarda alınması için diyetisyen eşliğinde kişiye özel kalori miktarı ile beslenme planı oluşturulmalıdır.”

BAZI YAN ETKİLER OLABİLİR

Aralıklı diyet şartlarının sağlığa zarar verip vermediği sorusunu yanıtlayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Bazı olumsuz durumları oluşturabilir. Kabızlık, sinirlilik, baş ağrısı, mide bulantısı gibi olumsuz yan etkileri olabilir. Bazı kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebileceği düşünülmektedir. Yemek ihtiyacı iki öğünle sınırlandırıldığı için normalden fazla besin tüketimi olabilir” şeklinde konuştu.

AĞIR EGZERSİZLERDEN UZAK DURULMALI

Aralıkta oruçta egzersiz konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Aralıklı oruca ilk başlanıldığı dönemde ağır egzersiz yapmak kişiyi zorlayabilir. Alışma süresince yarım saat tempolu yürüyüşler, koşu, bisiklet gibi aktiviteler tercih edilebilir” diyerek sözlerini bitirdi.

Peki aralıklı oruç diyeti faydaları neler sizler için diğer detayları araştırdık...

Aralıklı Oruç Diyetinin Faydaları Nelerdir?

Sağlıklı kilo kontrolü sağlar.

Kandaki şeker oranında sağlıklı bir düşme olur.

İnsülin direncinde düşme olur.

Yağ yakımı sayesinde trigliserit ve kolesterol değerlerinde düşme olur.

Vücuttan hücre yenilenmesinden kaynaklı, somatotropin (gençlik hormonu) salgılanır.

Aralıklı oruç her gün Yapılır mi?

uzmanlara göre aralıklı orucun haftada 2 ya da 3 gün yapılması önerilmektedir. Ancak gün sınırlamasının yanı sıra saat sınırlamasının da konulması gerekmektedir. Bu sınır kadınlarda 12 ile 14 saat arasında bir açlıktır. Erkeklerde ise diyet günlerinde ortalama 14 ile 16 saat arasında aç kalınabilmektedir.

Aralıklı oruç diyeti listesi 16/8

Aralıklı oruç diyeti listesi 16/8:16:8 diyetini uygulayan çoğu kişi kahvaltıyı atlayarak ilk öğününe öğlen 12.00'de başlar. Akşam yemeğini ise saat 20.00'de tamamlayarak bu saatten sonra gece hiçbir şey yemez. Sadece siyah çay, sade kahve, yeşil çay veya bitki çayları tüketilebilir.

Aralıklı oruç diyeti ne kadar süre yapılmalı? Yaşa göre aralıklı oruç

16 saatlik açlığa uyku saatleri dahildir. Aralıklı oruç diyeti birkaç gün, hafta, ay ve hatta tüm yıla yayılabilen bir beslenme şeklidir. İsteğe bağlı olarak haftada 2 kere, ayda 1 kere ya da 1 hafta boyunca düzenli olarak aralıklı oruç yapılabilir.

Aralıklı oruç saatleri: Aralıklı oruç 24 saat içerisinde kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğünden oluşan beslenme şeklidir. 16:8 yani 16 saat yemek yemeden ve ardından tekrar 8 saat yemek yemeden geçirilmektedir. 16 saatlik açlığın içine uyku saatleri dahildir. Apar topar yapılacak bir diyet değildir. Bu nedenle uzmanına danışınız.