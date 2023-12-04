Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu!

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

Kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 olarak açıklandı.

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Kasımda bu rakam yüzde 53.40 oldu.

Dolayısıyla açıklanan verilerle aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53.40 olarak kayıtlara geçti.

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KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.