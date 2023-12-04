  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu!
Ekonomi

Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 13:30:00 -
Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu!

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53.40 oldu

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla iş yerleri için uygulanan kira zam oranı tavanı da ortaya çıktı.

Kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 olarak açıklandı.

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Kasımda bu rakam yüzde 53.40 oldu.

Dolayısıyla açıklanan verilerle aralık ayında iş yeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 53.40 olarak kayıtlara geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!
Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!

Yerel

Mülakatla kiracı arayan ev sahibine şok!

Araç kiralamada yeni dönem
Araç kiralamada yeni dönem

Otomotiv

Araç kiralamada yeni dönem

CHP ve fonlu medyasının kirli yüzü bir defa daha deşifre edildi! O villaların aidatı kiradan fazlaymış
CHP ve fonlu medyasının kirli yüzü bir defa daha deşifre edildi! O villaların aidatı kiradan fazlaymış

Gündem

CHP ve fonlu medyasının kirli yüzü bir defa daha deşifre edildi! O villaların aidatı kiradan fazlaymış

BAKIRKÖY BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ İŞİ İLANI
BAKIRKÖY BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ İŞİ İLANI

Resmi İlanlar

BAKIRKÖY BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ İŞİ İLANI

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet: Katil iki saat sonra teslim oldu
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet: Katil iki saat sonra teslim oldu

Yerel

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede cinayet: Katil iki saat sonra teslim oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23