Aralık ayı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? Kar ve yağmur etkili mi? Barajlardaki doluluk oranları İstanbul 2022 4 Aralık Pazar son veriler

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 4 Aralık Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 35,19 oldu.

PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 21.28 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 40,62 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,12 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER

Yağışların barajlara etkisi olur mu?

Yağışlar, kuraklık tehlikesini ortadan kaldırır mı, barajlara etkisi olur mu? Uzmanlara yanıtladı.

'Aşırı yağışın arkasından kuraklık gelir'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan ŞEN:

ŞİDDETLİ yağış ile kuraklık ikiz kardeştir. Normal bir yağışın tabi ki kuraklığa etkisi olur. Ama bir haftadır yağan hızlı, sağanak yağışların barajlara etkisi fazla değildir. Yağmur, yüzeysel yağışla akıp gidiyor. Her taraf betonlaşmış, İstanbul'da ne kadar yağmur yağarsa yağsın, katkısı çok az oluyor. Aşırı yağışın arkasından kuraklık gelir. İki senedir Türkiye'de kuraklığı yaşıyoruz. Geçiş aylarındaki yağışlar yazın azalacak. Seneye şiddetini daha da arttıracak.

'Betonlaşma yüzünden yağıştan yararlanamıyoruz'

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun KAHRAMAN:

ÖZELLİKLE betonlaşmayla birlikte suyun toprakla buluşmasını engellediğimiz için suyun emilme kapasitesini giderek düşürüyoruz. Özellikle havza alanlarındaki yapılaşmalar, durumun vehametini ortaya koyuyor. Betonlaşma yüzünden yağıştan büyük oranda yararlanamıyoruz. Çarpık yapılaşma sadece yüzeysel suyu değil, toprak suyunu da engelliyor.

'Yağmur değil kar yağışı bizim için önemli'

Eski DSİ mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı Dursun YILDIZ:

BU yağışlar baraj havzalarına düşmesi halinde barajlar etkilenir ve dolar. Özellikle kente düşen, betonlaşmadan dolayı yeraltına süzülemeyen ve kent taşkınları oluşturan yağışlar bizi çok fazla umutlandırmamalı. Aslolan içme suyu barajlarımızın havzalarına bu yağışların düşmesidir. Yağmurdan daha çok, eriyerek rezervuarları besleyen kar yağışı bizim açımızdan daha önemli. Bu mevsimdeki yağışlar kısmen bir etki yapsa da son dönemdeki yağışlar özellikle İstanbul için istediğimiz rahatlığı yaratmayacak.

'Tarımdaki kayıplara hiçbir katkısı olmayacaktır'

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap TUNCER:

YAĞIŞLARIN yer değiştirmesi, düzenli yağış olmayıp sağanak ve dolu şeklinde olması, tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Bu aylardaki yağışlar sevindirici görünmekle birlikte hububat rekoltesinde yaşanan kayıpların giderilmesinde hiçbir katkısı olmayacaktır. Yer altı sularını ve barajların dolmasını sağlayan, kışın yağan karın erimesidir.

'Akışın adresi mutlaka baraj olacaktır'

İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan AVCI:

BİR havzaya düşen yağış hızlı da olsa, akış mecrası da olsa yeraltı su kaynağına inmeden akışın adresi mutlaka baraj olacaktır. 'Hızlı yağışların baraja etkisi olmaz' ifadesi yanlıştır. 'Zeminin dolması sonucu su sızmaya meydan vermeden denize, göle gider' derler. Barajı besleyen havzada aksine yavaş bir yağış söz konusuysa, su başka tarafa gidebilir. Ancak havza içinde kentleşme varsa, su yer altı su kaynaklarına inmeden doğrudan doğruya baraja gider. Tabi ki betonlaşmayı savunmuyorum. Havza içinde betonlaşma doğru değil.

'Mayıs yağışları arıcılıkta büyük rekolte artışı sağlayacak'

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Bahri YILMAZ:

TÜRKİYE, arı varlığı ve bal üretim yönünden Çin'den sonra dünyada ikinci. Anadolu'ya kışın kar az yağdı ancak mayıs ayındaki yağmurlar çok güzel oldu, görünüm fevkalede güzel. Yağmurlar arıcılık açısından çok iyi oldu. Ot, yeşillik ve çiçek varsa arıcılık daha iyi oluyor.