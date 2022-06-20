Aralarında Türkiye de var... Suudi Arabistan'dan 4 ülke için yeni karar!
Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a gitmesini engelleyen koronavirüs yasaklarının kaldırıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye, Hindistan, Etiyopya ve Vietnam'a gitmesini engelleyen koronavirüs yasaklarını kaldırdı.
Açıklama Suudi Arabistan devlet haber ajansında yer aldı.
Suudi Arabistan bu ayın başlarında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da dahil olmak üzere koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan önlemleri kaldırmıştı.