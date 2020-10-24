Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 FETÖ’cüye gözaltı
FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerce arandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı. Öte yandan; Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’ye yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu belirlenen firari 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.