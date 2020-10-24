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Gündem Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 FETÖ’cüye gözaltı
Gündem

Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 FETÖ’cüye gözaltı

FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişilerce arandığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:15:00 -
Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 FETÖ’cüye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askeri personelin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı. Öte yandan; Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’ye yönelik soruşturmaları kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu belirlenen firari 7 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

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