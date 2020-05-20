  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri
için kalan
Aktüel

Aralarında husumet bulunan komşusunu tüfekle öldürdü

GİRESUN (İHA) – Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:09:10 -
Aralarında husumet bulunan komşusunu tüfekle öldürdü

GİRESUN (İHA) – Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kovanlık beldesinde aralarında husumet bulunan S.P (18) ve M.C (31) akşam üzeri henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. S.P bu sırada yanında bulunan tüfekle M.C.’ye ateş etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kurtarılamayan M.C. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yakaladığı S.P’nin sorgusunun devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı