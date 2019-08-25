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Aralarında çocuklar da var! Göçmenler lastik botta yakalandı

Aydın'da Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:56
Aralarında çocuklar da var! Göçmenler lastik botta yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarındaki bir lastik botu durdurdu.

Nepal'den 10 göçmen

Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 Nepal, 8 Somali, 5 Afganistan, 3 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:56
  1. Aydın'ın Didim ilçesi
  2. düzensiz göçmen
  3. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
  4. Tekağaç Burnu
  5. Yunan adaları
  6. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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