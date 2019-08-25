Aralarında çocuklar da var! Göçmenler lastik botta yakalandı Aydın'da Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Tekağaç Burnu açıklarındaki bir lastik botu durdurdu. Nepal'den 10 göçmen Yunan adalarına kaçacakları tespit edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 Nepal, 8 Somali, 5 Afganistan, 3 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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