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Gündem “Arakanlılar onurlarıyla ülkelerine dönmeli”
Gündem

“Arakanlılar onurlarıyla ülkelerine dönmeli”

Bangladeş, Myanmar ordusunun saldırıları sonrasında Bangladeş’e sığınan 1.1 milyon Arakanlının onurlarıyla ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:46:00 -
“Arakanlılar onurlarıyla ülkelerine dönmeli”

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar ordusunun saldırıları sonrasında ükelerinden kaçmak zorunda kalan ve 4 yıldan beri Bangladeş’e sığınan 1,1 milyon Arakanlı mültecinin onurlarıyla ve barışçıl bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Moskova’da yapılan 9. Uluslararası Moskova Güvenlik Konferansı’nda bir konuşma yapan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkesinin 4 yıldan beri, ülkelerini terketmek zorunda kalan Arakanlılara insanî sebeplerle ev sahipliği yaptığını ifade etti. Hasina, uluslararası toplumun hem Bangladeş’e hem de Arakanlılara, Arakanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için yardımcı olmasını istedi.

İnsanî nedenlerle bu kadar kalabalık bir topluluğu misafir ettik. Ancak, süresiz bir şekilde de bu kadar kalabalığa bakabilme imkânımız yok.” diyen Bangladeş Başbakanı Hasina, Arakanlıların ülkelerine geri dönememeleri durumunda hem bölgesel hem de Bangladeş için güvenlik sorunu oluşturduğunu da söyledi.

 

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