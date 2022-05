Aradan 2 yıl geçti! Alpay Azap çıkıp bunları söylesin

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, maymun çiçeği virüsü ile ilgili, "Covid herkesi çok yordu ve daha duyarlı hale getirdi ama endişeler de çok yersiz değil. Bu hastalığın pandemi yapma olasılığı var. Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığı söz konusu. Teknik olarak buna pandemi diyoruz" diyerek vatandaşları yine endişeye sevk etti.

Prof. Dr. Alpay Azap'ın halkı endişeye sevk eden sözleri Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında gündeme geşdi.

Konuyla ilgili konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bilim adamı, profesör Alpay Azap o tarihlerde ‘İtalya’da ölümler arttı. Singapur’da da çok fazla ölüm yok. İşte Singapur olamıyoruz. İtalya olmayalım’ dedi. İtalya’yı bize hedef gibi gösterdi. Bilim adamıysan üzerinden iki yıl geçti, karısı bir yandan kendisi bir yandan Türkiye’yi kötülüyorlar. Almanya 110 bin ölüm verdi. Türkiye 85 bin ölüm verdi. İtalya ne kadar verdi baksınlar. Bir sürü kafa karışıklığı içerisinde söylemlerini ispat edecek vakitte bulamadılar. Çıksınlar şimdi her şeyi anlatsınlar. Fatih Altaylı aşı sözleri var. Küçük bir olay ile insanları tedirginliğe sevk edecek olayları sahnelediler. Sosyal medyada aşı bitmiş yalanını patlattılar. Taksim İlk Yardım’da ufak bir teknik arıza olmuş. 3 saatlik sıkıntı yaşanmış. Halkı telaşa sevk ederek kendi hanelerine kar yazdırdılar. Türk aşısının da karşısına çıktılar. Türklerin yaptığı aşıya resmen su dediler. Bu aslında onların hanelerine yazılacak bir kara lekedir. Türkiye’deki bir bilim adamının hazırladığı bir aşıya ‘Su bu su’ derseniz bizim vazifemiz o kara lekeyi, o bilim adamı altında halkı telaşa sürükleyenleri her an hatırlatmaktır" dedi.