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Yerel Araçtan çıkan uyuşturucu pes dedirtti
Yerel

Araçtan çıkan uyuşturucu pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-08-25 15:52:00 -
Araçtan çıkan uyuşturucu pes dedirtti

Samsun'da polis ekipleri, bir araçtan 572 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara karayolu üzerinde bir araç içerisinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, poşet içine gizlenmiş 572,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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