Araçta uyuşturucuyu sakladıkları yer şoke etti!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir aracın Gaziantep ilinden Hatay’a uyuşturucu madde götüreceği tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri havaalanı kavşağında aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 57.60 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö., M.E.Ş. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.