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Yerel Araçta uyuşturucuyu sakladıkları yer şoke etti!
Yerel

Araçta uyuşturucuyu sakladıkları yer şoke etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 18:12:00 -
Araçta uyuşturucuyu sakladıkları yer şoke etti!

Hatay’da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir aracın vites kutusundan uyuşturucu çıktı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir aracın Gaziantep ilinden Hatay’a uyuşturucu madde götüreceği tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri havaalanı kavşağında aracı durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 57.60 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklandılar

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö., M.E.Ş. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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