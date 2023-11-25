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Yerel Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek' var dedi, cephanelik çıktı
Yerel

Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek' var dedi, cephanelik çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 07:23:00 - 2023-11-25 07:24:23
Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek' var dedi, cephanelik çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ile mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bekçiler şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Bekçiler araçta arama yaparken, sürücü M.A.G., sadece kurusıkı ve tüfek olduğunu söyledi. M.A.G.'nin GBT sorgusu temiz çıkarken aracın bagajında yapılan aramada 2 bıçak, 2 yivsiz tüfek, 6 boş şarjör, 2 kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, kelepçe, biber gazı, 100 kurusıkı fişeği, 145 fişek ele geçirildi.

Bekçiler malzemelerle birlikte sürücü M.A.G.'yi polis merkezine götürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

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