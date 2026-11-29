Yapay zekâ bile tahtlarını sallayamadı! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı yükseköğretim istihdam ve kazanç verilerine göre, yapay zekânın iş dünyasını dönüştürdüğü dönemde en yüksek gelir sağlayan lisans bölümleri açıklandı. Araştırma sonuçlarında pilotaj, matematik mühendisliği ve uzay mühendisliği mezunları kazanç sıralamasında zirveye yerleşti. Dijitalleşen küresel iş ekosisteminde nitelikli teknik uzmanlığa duyulan ihtiyacın bu bölümleri geleceğin en gözde kariyer seçenekleri arasına taşıdığı vurgulandı.