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Yerel Araçların lastiklerini kesen 2 çocuk böyle yakalandı!
Yerel

Araçların lastiklerini kesen 2 çocuk böyle yakalandı!

Gaziantep'te park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kestikleri belirlenen 2 çocuk düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:32:00 - 2022-04-15 11:44:43

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesinde park halindeki 2 aracın lastiklerini bıçakla kesen kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin 2 çocuk olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 çocuk hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, sokakta 2 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor. (İLKHA)

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