Araçların lastiklerini kesen 2 çocuk böyle yakalandı!
Gaziantep'te park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kestikleri belirlenen 2 çocuk düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesinde park halindeki 2 aracın lastiklerini bıçakla kesen kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen şüphelilerin 2 çocuk olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 çocuk hakkında yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.
Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, sokakta 2 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor. (İLKHA)