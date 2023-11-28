Araçları kara saplanan 30 kişi mahsur kaldı
Hakkâri'de araları kara saplanan 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde mahsur kaldı. Ekipler bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.
Hakkâri'de araları kara saplanan 30 kişi, 2 bin 700 rakımlı Şibeköy Tepesi'nde mahsur kaldı. Ekipler bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre Durankaya beldesinden yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kent merkezine gitmek isteyen 3 yolcu minibüsü ve bir otomobil kara saplandı.
Hakkari- Durankaya yolunun 10'nuncu kilometresinde yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 4 araçtaki 30 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen Hakkari Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO