Araçları birbiriyle 'konuşturacak' teknolojiyi açıkladılar! Birçok problemi ortadan kaldıracak

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı, araçların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayacak bir plan hazırladı. Ülke çapında hazırlanan bu güvenlik planı ile yol ölümlerini sıfıra indirmek amaçlanıyor. Bunun için V2X teknolojisinin geniş çapta uygulanması hedefleniyor.

Yoğun sis ve kör noktası durumlarında bile iletişim devam edebiliyor

V2X, araçların birbirleriyle, yayalarla, bisikletlilerle, diğer yol kullanıcılarıyla ve yol kenarı altyapısıyla iletişim halinde kalmasını sağlıyor. Ayrıca konum ve hız gibi bilgileri ve yol koşullarını paylaşmalarına yardımcı oluyor. Yoğun sis ve kör noktası durumlarında bile iletişim devam edebiliyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre geçen yıl motorlu araç kazalarında 40 bin 990 kişinin hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanlığı, ülke çapında daha küçük ölçekli V2X uygulamalarının güvenlik yararlarını gösterdiğini belirtti.

Bu teknolojinin yüz binlerce kazayı önleyebileceği ve gerçekleşen çarpışmalarda hızın azaltılmasıyla çarpışma etkisini hafifletebileceği iddia ediliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Federal Karayolu İdaresi de yakın zamanda V2X ile ilgili neredeyse 60 milyon dolarlık hibe açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın planı, V2X'in 2036 yılına kadar Ulusal Karayolu Sistemi genelinde tamamen uygulanmasını, en büyük 75 metropol alanındaki sinyalize kavşakların yüzde 85'inde bu teknolojinin etkinleştirilmesini hedefliyor. Yine 2036'ya kadar ülkede, V2X özellikli 20 araç modelinin yollara inmesi planlanıyor.

Kavşakların yüzde 25'ine bu teknolojinin kurulması hedefleniyor

Kısa vadede ise 2028 yılına kadar Ulusal Karayolu Sistemi'nin yüzde 20'sinde ve büyük metropol alanlarındaki sinyalize kavşakların yüzde 25'inde V2X teknolojisinin kurulması amaçlanıyor.

Aslında bu kolay bir görev değil. Çünkü birçok paydaşın sorumluluğu var. Örneğin, Federal İletişim Komisyonu'nun spektrum tahsisiyle ilgili kuralları belirlemesi gerekiyor.

V2X özellikli bileşenleri üretecek otomobil tedarikçileri, yük taşıyıcıları ve uygulama geliştiricileri de Ulaştırma Bakanlığı'nın vizyonunda yer alıyor.

Özellikle siber güvenlik ve teknolojinin yayılım maliyetlerinin nasıl karşılanacağı konusunda bazı endişeler de var.

Araçların konuşması 610 bine yakın kazayı önleyebilir

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, "Bugün, Ulaştırma Bakanlığı olarak hayat kurtarma ve seyahat etme şeklimizi dönüştürme gücüne sahip bir ulusal planı açıkladık. Bakanlık, V2X'in potansiyel güvenlik faydalarını fark ediyor ve bu plan, bu teknolojinin ülke genelinde benimsenmesine daha da yaklaştıracak" dedi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy ise "Bu plan, bu teknolojinin tüm hayat kurtarma potansiyelini gerçekleştirme yolunda hayati bir ilk adımdır. Bu teknoloji, 614 bine kadar kazayı önleyebilir" açıklamasını yaptı.

V2X yeni bir kavram değil. Audi, Toyota ve Volkswagen gibi birçok otomobil üreticisi, araçlarının birbirleriyle ve şehir altyapısıyla iletişim kurma yolları üzerinde uzun süredir çalışıyor. k

Obama yönetimi sırasında araçtan araca (V2V) iletişimin yeni araçlar için zorunlu bir özellik haline getirilmesi için çaba sarf edilmişti. Ancak Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Trump yönetimi sırasında bu planı iptal etti.